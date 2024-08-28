Четыре населенных пункта Белгородской области опустеют из-за ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о непростой обстановке близ четырех населенных пунктов региона. Он заявил, что жителей придется экстренно отселять.

Жителей сел Пороз, Дроновка, Старый Хутор и хутора Павловка собираются отселить из-за напряженной оперативной обстановки. Находиться там стало опасно на фоне атак ВС Украины. По словам губернатора, есть много жертв и раненых.

«Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации. Делаем это все в первую очередь для безопасности жителей», — отметил Гладков.

Жителям поселений Солнцевка, Пороз и Дроновка, Старый хутор и хутор Павловка, а также Вязового выплатят по 15 тыс. руб. Также по 150 тыс. получат жители следующих поселений: село Солнцевка Белгородского района, села Новопетровка, Старый Хутор, хутор Павловка Валуйского городского округа, села Безымено, Пороз, Дроновка, Новостроевка-Вторая, поселки Совхозный, Доброполье и Казачок Грайворонского городского округа, поселки Красное, Ленинский, Первомайский, хутора Мухин и Панков Шебекинского округа.

Все будет зависеть от степени повреждений домов и потерь в целом. Лишившимся автомобилей будут выплачивать не более 2 млн руб. на один транспорт с сентября.

Ранее сообщалось, что село Новостроевка-Первая в Белгородской области атаковали украинские дроны.