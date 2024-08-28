Село Новостроевка-Первая в Белгородской области атаковали украинские дроны
Два частных дома сгорело в селе Белгородской области после атаки украинских БПЛА
Фото: [Официальный Telegram-канал Вячеслава Гладкова]
Украинские беспилотники атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области, сгорело два частных дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Село Новостроевка-Первая подверглось атаке украинских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. При этом полностью сгорело два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, а еще один дом оказался поврежден.
Последствия уточняются, оперативные службы приступят к работе после согласования с Министерством обороны РФ.
Ранее сообщалось, что бывшую чиновницу Белгорода обвинили в подготовке теракта по заказу с Украины.