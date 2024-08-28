Село Новостроевка-Первая в Белгородской области атаковали украинские дроны

Украинские беспилотники атаковали село Новостроевка-Первая в Белгородской области, сгорело два частных дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Село Новостроевка-Первая подверглось атаке украинских беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет. При этом полностью сгорело два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, а еще один дом оказался поврежден.

Последствия уточняются, оперативные службы приступят к работе после согласования с Министерством обороны РФ.

Ранее сообщалось, что бывшую чиновницу Белгорода обвинили в подготовке теракта по заказу с Украины.