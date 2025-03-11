Четыре подростка пострадали при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

При обстреле торгового центра «Добрыня» в слободе Белой Курской области четыре подростка получили ранения, сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Все пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. К счастью, ранения не тяжелые.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что жертвами атаки ВСУ по ТЦ стали четыре человека. Еще девять человек получили ранения.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме.

Львова-Белова отметила, что взаимодействует с детским омбудсменом Курской области Натальей Листопадовой.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВС РФ прорвались к подразделениям легендарной операции «Поток».