Четыре ребенка госпитализированы в Самаре из-за кишечной инфекции

В Самаре девятерым детям в детском саду потребовалась медицинская помощь из-за жалоб на плохое самочувствие. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что четыре ребенка были госпитализированы в местную больницу с диагнозом «кишечная инфекция». Остальных пятеро детей отправили домой под амбулаторное наблюдение.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области подтвердило информацию о восьми случаях острой кишечной инфекции. Их зафиксировали в детском саду № 153. В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование для выяснения причин вспышки заболевания и возможных источников инфекции.

Кишечная инфекция представляет собой группу заболеваний, вызываемых патогенными микроорганизмами, которые попадают в организм человека через пищу или воду, а также при контакте с зараженными предметами или людьми. Эти инфекции могут быть вызваны бактериями, вирусами или паразитами.

Ранее сообщалось, что в импортируемых из Казахстана курах обнаружили сальмонеллу.