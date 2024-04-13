Четыре самоходки и больше двухсот солдат: ВСУ понесли большие потери на купянском направлении

Глава пресс-центра российской группировки «Запад» Иван Бигма перечислил потери украинской армии, которые она понесла в последнее время. На купянском направлении ВСУ потеряли порядка 210 своих военнослужащих. Эти слова привел ТАСС .

Он указал, что украинские подразделения потеряли под Купянском до 210 своих бойцов, а также четыре самоходных артиллерийских системы.

«Артиллерийское орудие, шесть минометных расчетов, станция радиоэлектронной борьбы "Нота", два склада боеприпасов, два автомобиля и два беспилотных летательных аппарата», - перечислил Бигма.

Среди уничтоженных САУ две самоходки «Гвоздика», одно польское орудие Krab и один «Гиацинт-С». Все они были поражены российской артиллерией, либо дронами-камикадзе «Ланцет». Мостострелки за это же время сумели отразить атаку противника, когда 103-я бригада территориальной обороны ВСУ пыталась атаковать позиции ВС РФ в районе села Артемовка.

Ранее советник главы ДНР Кимаковский сообщил, что российская армия сумела найти инструмент для ювелирного взламывания украинских укрепрайонов. Из-за этого противник вынужден не тратить силы на возведение обороны в первой линии, и принимается сразу за вторую и третью оборонительные полосы.