Четыре учащихся мактаба госпитализированы из-за шаурмы в Махачкале

Четыре человека купили шаурму в Махачкале и были госпитализированы. Подробности сообщает канал Роспотребнадзора по Дагестану 19 октября.

Четверо госпитализированных – учащиеся религиозного учебного учреждения (называется мактаб). Они попали в больницу 18 октября с диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

Все пострадавшие ели именно куриную шаурму. В этой точке общепита сотрудники Роспотребнадзора нашли множество нарушений, ларек опечатан до их устранения.