Четыре учащихся мактаба госпитализированы из-за шаурмы в Махачкале
Фото: [©Сергей Мамонтов/РИА Новости]
Четыре человека купили шаурму в Махачкале и были госпитализированы. Подробности сообщает канал Роспотребнадзора по Дагестану 19 октября.
Четверо госпитализированных – учащиеся религиозного учебного учреждения (называется мактаб). Они попали в больницу 18 октября с диагнозом «пищевая токсикоинфекция».
Все пострадавшие ели именно куриную шаурму. В этой точке общепита сотрудники Роспотребнадзора нашли множество нарушений, ларек опечатан до их устранения.