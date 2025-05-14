Четыре участника массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили по 10 лет колонии

Минераловодский районный суд вынес приговор четверым участникам массовых беспорядков, которые произошли в августе 2023 года в международном аэропорту Махачкалы, сообщила на своем официальном сайте Генеральная прокуратура РФ.

Отмечается, что участники беспорядков получили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о гражданах Абакарове Н., Абдулазизове С., Алиеве М. и Арбулиеве А.

Все обвиняемые признаны виновными в участии в массовых беспорядках (по ч. 2 ст. 212 УК РФ) и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (по ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Эти приговоры последовали после начала масштабной операции правоохранительных органов, которая началась в октябре 2023 года после серии событий в махачкалинском аэропорту. В ходе разбирательств были задержаны более 80 человек, подозреваемых в организации и участии в беспорядках. Полиция сумела выявить зачинщиков и наиболее активных участников инцидента.

Напомним, вечером 29 октября в махачкалинском аэропорту собрались местные жители, которые выразили протест в связи с действиями Израиля в секторе Газа. В этот день в столицу Дагестана должен был приехать рейс из Тель-Авива.

На самолете авиакомпании Red Wings прилетели примерно 50 пассажиров. Митингующие смогли захватить территорию аэропорта, прорваться на взлетно-посадочную полосу и окружить автобус с прибывшими пассажирами.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор россиянам, которых обвиняют в попытке подрыва колонны военной техники ВС РФ в Запорожской области.