Четырех котят спасли во время крупного пожара на производстве в Химках

Во время пожара на предприятии по производству керамических плит в Химках спасли четырех котят, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Спасатели заверили, что котята и кошка, которая их родила, останутся жить на производстве. Сотрудники обеспечат им должный уход и будут регулярно кормить.

Напомним, крупный пожар на территории складского помещения произошел накануне. Огонь распространился на площади три тысячи квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Установление причин происшествия находится на контроле прокуратуры.