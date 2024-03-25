Четырехлетняя девочка получила ранение при обстреле ВСУ Каховки
Фото: [t.me/SALDO_VGA]
Четырехлетнюю девочку доставили в реанимацию после, того как ракета украинских боевиков попала в частный жилой дом в Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Также уничтожена торговая точка, повреждены и находящиеся рядом другие магазины.
Из-за повреждения в результате обстрелов газораспределительного пункта остались без газоснабжения Каховка и несколько окрестных сел.
«Киевский режим нагло и цинично продолжает бить по гражданским объектам и мирным людям. Это терроризм в чистом виде, который будет наказан», — заявил Сальдо.
Ранее херсонский губернатор отмечал, что ВСУ поменяли тактику и перешли на запугивание жителей террористическими атаками.