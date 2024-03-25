Четырехлетняя девочка получила ранение при обстреле ВСУ Каховки

Четырехлетнюю девочку доставили в реанимацию после, того как ракета украинских боевиков попала в частный жилой дом в Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Также уничтожена торговая точка, повреждены и находящиеся рядом другие магазины.

Из-за повреждения в результате обстрелов газораспределительного пункта остались без газоснабжения Каховка и несколько окрестных сел.

«Киевский режим нагло и цинично продолжает бить по гражданским объектам и мирным людям. Это терроризм в чистом виде, который будет наказан», — заявил Сальдо.

Ранее херсонский губернатор отмечал, что ВСУ поменяли тактику и перешли на запугивание жителей террористическими атаками.