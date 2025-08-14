Четырехлетняя девочка в Липецке получила ожоги 70% тела от борщевика

Врачи в Липецкой области успешно вылечили четырехлетнюю девочку с обширными ожогами, поразившими 70% поверхности тела. Об этом сообщила Анна Маркова, министр здравоохранения региона.

Инцидент произошел, когда ребенок, играя в прятки, оказался в зарослях борщевика и получил химические ожоги от контакта с соком этого растения.

В публикации отмечается, что сок борщевика под воздействием солнечного света преобразуется в агрессивное щелочное соединение, которое может нанести серьезный ущерб кожному покрову.

Ребенок находился в больнице на протяжении трех недель, где получал инфузионную и антибактериальную терапию, а также ежедневные перевязки. После стабилизации состояния пациентку перевели из реанимации в обычную палату. Пересадка кожи не потребовалась, и после проведенного лечения кожа девочки полностью восстановилась.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи онкоцентра спасли жизнь мужчины, отрезав ему половину тела.