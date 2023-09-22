Четырнадцать одноуровневых переходов через железную дорогу построят в Подмосковье до конца года

Четырнадцать одноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути построят в Подмосковье до конца этого года, сообщила пресс-служба областного министерства транспорта.

Новые одноуровневые переходы появятся в девяти городских округах — Можайске, Одинцово, Электростали, Кашире, Серпухове, Подольске, Талдоме, Дмитрове и Ступино, уточнили в ведомстве.

Все переходы оснастят световой и звуковой сигнализациями, ограждениями, знаками безопасности и резинокордовыми настилами. Также для безопасности пешеходов будут оборудованы накопительные площадки.

Строительство переходов уже началось. Работы ведутся силами РЖД, отметили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что федеральная поддержка позволяет обновлять подвижной состав в Подмосковье на регулярной основе.