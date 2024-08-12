Четырнадцать жителей Нижегородской области погибли в ДТП за минувшую неделю

Четырнадцать жителей Нижегородской области погибли в автомобильных авариях за минувшую неделю. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Уточняется, что также на прошлой неделе зафиксировано около 90 автоаварий на дорогах, где свыше 110 человек получили травмы. Наибольшее количество аварий случилось на фоне превышения скорости и выезда на встречную полосу.

Ранее в Минтрансе Подмосковья представили статистику аварийности на дорогах региона за семь месяцев.