Для президента США Дональда Трампа совершенно неактуальны вопросы гарантий Украины, принадлежности ее территорий и безопасность страны. Такое мнение высказал офицер украинской армии Денис Ярославский в своем интервью журналистке Анне Максимчук.

Ярославский командует одним из разведывательных подразделений ВСУ. С его точки зрения, «Будапештский меморандум», который США подписывали в 1994 году, совершенно неактуален для Трампа.

«Что бы мы ни говорили про «Будапештский меморандум», чхать на это хотел Трамп. Он считает, что прошлое прошло, он ничего никому не должен», — указал военный.

Офицер подчеркнул, что Украине необходимо встроиться в новую мировую архитектуру и сделать это таким образом, чтобы не воевать еще на протяжении трехсот лет.

Ранее сообщалось, что Генштаб Украины попытался отрицать все удары ВСУ по российским энергетическим объектам. Никаких атак, по словам его представителей, на территории Курской и Брянской областей, а также в Крыму, не проводилось. Все российские доказательства на этот счет были проигнорированы.