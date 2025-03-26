Военное руководство Украины попыталось опровергнуть аргументированные данные российского Министерства обороны о ракетных ударах по стратегическим энергетическим объектам. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на соцсети Генштаба украинской армии.

Военные специалисты Генерального штаба Украины официально опровергли информацию о нанесении ударов по энергетическим объектам в российских регионах. По их утверждениям, никаких атак на территории Курской и Брянской областей, а также в Крыму якобы не проводилось.

При этом ранее в российском Минобороны предоставили четкие доказательства атак на критическую инфраструктуру в Курской и Брянской областях, а также в Крыму. При этом украинская сторона, продолжая линию информационной дезинформации, полностью отрицает свою причастность к этим инцидентам.

Ранее в Минобороны заявили о том, что ВСУ продолжают бить по энергообъектам РФ, несмотря на слова Зеленского. Кроме того, глава венгерского Министерства иностранных дел Сийярто раскритиковал власти Украины за атаки на российскую энергоинфраструктуру.