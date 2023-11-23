Чибис: иностранцы продолжают активно прибывать к КПП «Салла»

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, иностранцы продолжают активно прибывать к КПП «Салла». Политик заявил об этом в интервью «Фонтанке» 23 ноября.

В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, поставлены пункты обогрева (два уже работают, еще один в процессе установки) с горячей едой и напитками, установлены также и дополнительные КПП. На данный момент в Мурманской области, по данным Чибиса, больше 400 граждан из других государств, беженцы только продолжают прибывать.

Помимо усиленных мер безопасности, особенно внимательно изучаются документы граждан, приезжающих на территорию региона. Самих иностранцев разместили в двух районах Мурманской области – Кольском и Кандалакшском.