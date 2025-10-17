Чиновник из Башкирии с необычной реакцией задержан ФСБ по подозрению во взяточничестве

В Башкирии правоохранительные органы провели задержание высокопоставленного чиновника, подозреваемого в коррупции. Речь идет о начальнике отдела Государственного комитета республики по жилищному строительному надзору, который был взят под стражу непосредственно на своем рабочем месте.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ. В Сети появилось видео, на котором силовики входят в кабинет к чиновнику. Его реакция оказалась нестандартной: мужчина заявил, что давно их ждал и уже устал, после чего рассмеялся. Следом на него надели наручники.

По информации регионального управления СКР, в отношении задержанного уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

Согласно данным следствия, в июле 2024 года чиновник получил от представителя местной строительной компании 200 тыс. руб. Взамен он обещал обеспечить необходимое согласование на одном из объектов.

