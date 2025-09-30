В Ростове отправили в СИЗО подозреваемого во взятке чиновника Росимущества

Следствие возбудило уголовное дело в отношении чиновника Росимущества. После этого ростовский суд вынес решение об аресте подозреваемого. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Следственного комитета России. По версии правоохранителей, работник Росимущества в Ростове-на-Дону потребовал взятку за совершение незаконных действий.

«Являясь должностным лицом, уполномоченным представлять в судах государственные интересы по вопросам управления, распоряжения и использования федерального имущества, получил от гражданина взятку в сумме 13 млн рублей», — указали журналистам.

Взятка была передана чиновнику через его знакомую. Все преступные действия были выявлены работниками Федеральной службы безопасности. В итоге под арест были взяты и сам взяточник, и посредница. В их отношении возбуждены уголовные дела.

