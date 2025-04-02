Появились новые подробности скандального дела экс-главы «Фонбета» Анохина

Бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина мог разрабатывать бывший товарищ и экс-полковник ФСБ, из-за чего он стал участником уголовного дела о даче взятки сотруднику силовых структур, сообщил телеграм-канал Sport Baza.

По информации источника, в конце ноября 2024 года Анохину сообщили, что его дочь — соучредитель компании «Бонжур», управляющей пляжным центром «БичСити» в Строгино, оказалась под вниманием правоохранительных органов по делу о хищении средств, выделенных из бюджета Москвы.

В ходе проверки выявилось, что разработку дела в отношении дочери Анохина курировал полковник ФСБ, с которым Анохин дружил на протяжении 10 лет и даже играл в хоккей.

Чтобы спасти свою дочь Анохин обратился за помощью к полковнику МВД в отставке Валерию Крученкову. По данным источника, через посредников последний согласился на «решение вопроса» за 10 млн руб.

Тем не менее в ходе дальнейших переговоров Крученков увеличил сумму до 60 млн руб., объяснив это необходимостью выплатить по 30 млн руб. представителям МВД и ФСБ. Анохин согласился и передал средства Крученкову.

Как впоследствии выяснилось, из полученных 60 млн руб. только 10 млн руб. дошли до полковника ФСБ, в то время как оставшиеся средства «испарились» в цепочке посредников. Крученков же оставил себе 20 млн. руб.

28 января одного из посредников этой схемы задержали на парковке компании «Роснефть» в Красногорске во время передачи денег. Это задержание привело к аресту других участников схемы. Уже 29 января стало известно о задержании самого Анохина.

Позже экс-главе «Фонбета» предъявили обвинения в покушении на дачу взятки должностному лицу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 3,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что активы экс-совладельца букмекерских контор Романа Семиохина заморозили на сумму свыше 61 млрд руб. Он находится в международном розыске.