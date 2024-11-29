Число госпитализированных постояльцев соццентра на Алтае возросло до 26

Число пациентов, госпитализированных из частного социального центра в Калистратихе Алтайского края, возросло до 26 человек, из которых пятеро находятся в реанимации. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию из регионального министерства здравоохранения.

На данный момент социальное учреждение закрыто. Один из находящихся на лечении пациентов переведен в городскую больницу №1 Рубцовска, а остальные 25 — в больницу №5 в Барнауле.

Источник агентства, ссылаясь на главного врача инфекционного отделения городской больницы №5 Анну Смирнову, уточнил, что пятеро человек в тяжелом состоянии находятся в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что соццентр «Рубикон», где произошло отравление, в результате которого погибли три человека, занимался реабилитацией выходцев из мест лишения свободы. 21 пациент был госпитализирован в селе Калистратиха.

Из ранее госпитализированных 15 находятся в инфекционном отделении. Жена директора центра утверждает, что причиной смертей стал обыкновенный ротавирус. Против директора возбуждено уголовное дело.

Еще утром 29 ноября сообщалось, что общее число отравившихся составляет 24 человека. В минздраве заявили, что продолжается эпидемиологическое расследование. За постояльцами наблюдает медицинский персонал Калманской ЦРБ.