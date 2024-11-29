ТАСС: число отравившихся в социальном центре на Алтае увеличилось до 24

Общее число тех, кто отравился в социальном центре на Алтае, по последним данным выросло до 24 человек. Об этом сообщил ТАСС.

Журналисты сослались на данные, полученные от регионального Министерства здравоохранения. По ним общее число отравившихся составляет 24 человека. У троих пострадавших нет клинических признаков острой кишечной инфекции, она была выявлена в анализах. Еще три человека находятся в реанимации, и 15 пациентов поместили в инфекционное отделение. Трое человек скончались.

«Продолжается эпидемиологическое расследование. За постояльцами продолжается наблюдение медицинским персоналом Калманской ЦРБ», — заявили по этому поводу в Минздраве.

Директор социального центра «Рубикон», где произошла эта трагедия, был задержан. Его обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Местные власти уже пообещали, что усилят контроль за подобными социальными центрами, как государственными, так и частными.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в Санкт-Петербурге. Там пострадали не менее 16 человек, которые посетили сетевой ресторан «Токио сити». Всех оправили в Боткинскую больницу с симптомами острой кишечной инфекции.