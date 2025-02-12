Число ночных прилетов «Искандеров» на Киев достигло рекорда

В ночь на 12 февраля удары ракетного комплекса «Искандер» достигли рекордных показателей за весь период специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника».

По информации канала, за минувшую ночь зафиксировано не менее десяти попаданий ракет «Искандер». В данном числе не учитываются атаки беспилотников, использованных Вооруженными силами (ВС) России. Другие детали не раскрываются.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали три украинских БПЛА над Белгородской областью.