Силы ПВО за ночь ликвидировали три украинских БПЛА над Белгородской областью

В ночь на 12 февраля в Белгородской области средства ПВО Российской Федерации перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Как уточнили в ведомстве, все дроны были нейтрализованы ночью. На данный момент нет данных о возможных жертвах.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали привлекать воспитанников детских домов к работе в качестве операторов БПЛА, поскольку они ищут людей, обладающих определенной эмоциональной дистанцией и моральной незрелостью для атак на гражданское население.