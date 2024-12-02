Число погибших постояльцев соццентра на Алтае выросло до шести

Число умерших в частном социальном центре «Дом помощи» (организация «Рубикон») в Алтайском крае возросло до шести человек. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на министерство здравоохранения региона.

По состоянию на 2 декабря в медицинских учреждениях находятся 25 пациентов: в больнице №5 Барнаула продолжается лечение четырех тяжелобольных, трех с легкими формами заболевания и 17 со средней степенью тяжести.

Один человек скончался в ночь на 2 декабря. У пациента в больнице №1 Рубцовска наблюдаются симптомы заболевания, уже начата соответствующая терапия.

Напомним, 28 ноября обращаться за медицинской помощью начали жители частного социального центра из села Калистратиха. Данный центр принадлежит региональной общественной организации «Рубикон», которая занимается социальной адаптацией бывших заключенных в нескольких учреждениях Алтайского края. По данным краевого министерства здравоохранения, у пострадавших выявлен острый инфекционный гастроэнтероколит.

Ранее сообщалось, что число пациентов, госпитализированных из частного социального центра в Калистратихе Алтайского края, составляет 26 человек, из которых пятеро находятся в реанимации.