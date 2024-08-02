Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех человек
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По мере разбора завалов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле, два подъезда которого обвалились после взрыва газа, растет список жертв. На данный момент в нем числится 4 человека. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС.
Спасатели продолжают разбирать завалы пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Они извлекают из-под обрушившихся конструкций живых людей и тела погибших.
«Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — указали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
На данный момент погибших во время взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения пятиэтажки насчитывается четверо.
По предыдущим данным, погибших было трое, еще 12 человек получили травмы. Среди них шестеро детей.