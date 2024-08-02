Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех человек

По мере разбора завалов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле, два подъезда которого обвалились после взрыва газа, растет список жертв. На данный момент в нем числится 4 человека. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС.