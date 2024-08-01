Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину

Еще одну женщину спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, информирует пресс-служба МЧС России. Отмечается, что поисковая операция продолжается до сих пор.

Утром в четверг в пятиэтажном доме, расположенном на улице Сибирская, прозвучал взрыв, после которого два подъезда жилого пятиэтажного дома рухнули. В квартирах в этот момент находились люди.

Причиной трагедии стал взрыв газа. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. После обрушения, уточнили в ведомстве, возгорания не произошло. По последним данным, пострадали 12 человек, шесть из которых — дети.

Известно, что из-под завалов спасатели вытащили тела троих человек. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

По факту случившегося Следственный комитет РФ завел уголовное дело. Специалисты выясняют причину инцидента.

Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате трагедии в Нижнем Тагиле выплатят по 1,5 миллиона рублей.