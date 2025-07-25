Число погибших при взрыве газа в Саратове увеличилось до четырех

Спасатели обнаружили еще одного погибшего под завалами дома на улице Блинова в Саратове, где утром произошел мощный взрыв, предварительно, бытового газа, передает Baza. Таким образом, число жертв трагедии достигло четырех человек, включая ребенка.

Инцидент произошел в 11:12 мск в одной из квартир на восьмом этаже. Взрывная волна была настолько сильной, что обрушились конструкции с первого по десятый этажи. Под завалами могут находиться не только жильцы, но и случайные прохожие, оказавшиеся рядом в момент чрезвычайного происшествия (ЧП).

Повреждения получил и соседний дом, а также десятки припаркованных автомобилей. Из-за угрозы полного обрушения здания спасатели провели экстренную эвакуацию жителей.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты выясняют точные причины утечки газа и возможные нарушения при эксплуатации оборудования.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал о трагичном инциденте в Саратове.