Один убитый и трое раненых: у мужчины в Воронежской области взорвалась в руках граната

У мужчины прямо в руках взорвалась граната, сам он погиб. Еще трое получили ранения, это случилось на хуторе Калач Воронежской области. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В Лискинском районе Воронежской области произошло ЧП. Там на хуторе Калач взорвалась граната, которую держал в руках мужчина. Сам он погиб. Еще три человека пострадали, среди них 10-летний мальчик. Одному из раненых оторвало кисть руки. Все травмированные были госпитализированы, причем ребенка пришлось отправлять в областную больницу.

«Со слов соседей, жители частного дома часто приглашали гостей. Говорят, гранату мог принести знакомый семьи», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан мужчина, который себя неадекватно вел. Он ворвался в гостиницу «Восход», а также взорвал страйкбольную гранату на ее территории. Очевидцы сообщили, что в момент происшествия в помещении были слышны хлопки, напоминающие выстрелы. Подозреваемого, который, как утверждают свидетели, был «не в себе», полиция задержала в кратчайшие сроки.