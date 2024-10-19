Число погибших при взрыве в жилом доме в Кирсанове возросло до четырех, в городе введен режим ЧС

Количество погибших при взрыве в жилой многоэтажке в тамбовском городе Кирсанове продолжает увеличиваться и сейчас уже составляет четыре человека, передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в экстренных службах Тамбовской области.

Ранее о произошедшем сообщил губернатор Тамбовской области. По словам Максима Егорова, при взрыве газа в жилом многоквартирном доме погибли два человека и пострадали не менее восьми, некоторые из них были госпитализированы. Позднее появилась информация о третьем погибшем.

«Число погибших при взрыве газа возросло до четырех человек», — уточнил источник телеканала.

Также стало известно, что в Кирсанове из-за произошедшего инцидента введен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное производство за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.