МЧС: число жертв взрыва газа в доме в Тамбовской области достигло трех

Количество жертв утреннего взрыва газа в многоэтажке в городе Кирсанов в Тамбовской области увеличилось до трех человек, проинформировало региональное управление МЧС в Telegram-канале.

Ранее о произошедшем сообщил губернатор Тамбовской области. По словам Максима Егорова, при взрыве газа в жилом многоквартирном доме погибли два человека и пострадали не менее восьми, некоторые из них были госпитализированы.

«При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что жителей многоквартирного дома эвакуировали. В настоящее время с некоторыми из них находятся психологи. Также местными властями подготовлен пункт временного размещения численностью до 60 человек. Спасатели продолжают разбор завалов. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное производство за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее МЧС выложило первые кадры трагедии в Кирсанове, где во взорванном доме погибли люди.