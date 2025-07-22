Число погибших в результате крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке возросло до 27

В результате падения учебного самолета военно-воздушных сил в Бангладеш погибло 25 человек. Такое заявление сделал представитель Министерства здравоохранения этой страны Сайедур Рахман. Его слова привел ТАСС.

По утверждению чиновника, в больницах сейчас находится более 170 человек. Некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии.

«Среди погибших 25 детей, многим из которых меньше 12 лет, а также пилот самолета и учительница», — указал он.

По словам Рахмана, тела некоторых погибших очень сильно пострадали, и для их идентификации придется прибегнуть к ДНК-тестам. Медики прикладывают все усилия, чтобы спасти выживших.

Ранее сообщалось, что глава Азербайджана Ильхам Алиев объявил о планах подачи международного судебного иска против Российской Федерации в связи с авиакатастрофой самолета AZAL. Он отметил, что детали произошедшего «совершенно очевидны», однако, несмотря на прошедшие семь месяцев, от российской стороны не было получено «никаких конкретных разъяснений».