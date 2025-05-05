Число погибших во время перестрелки в Махачкале составило три человека

По итогам стрельбы в Махачкале, когда злоумышленники напали на пост ДПС, три человека погибли и еще пятеро были госпитализированы. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство здравоохранения Дагестана.

Представители Минздрава сообщили, что по уточненным данным, во время стрельбы, которая произошла на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова, погибли трое.

«Пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе девочка 17 лет, получили ранения различной степени тяжести», — указано в микроблоге.

Там также подчеркнули, что все оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле у Ярослава Глазова, министра здравоохранения Республики Дагестан.

Ранее уже сообщалось, что стрельба началась после того, как правоохранители попытались остановить на улице автомобиль. Водитель машины открыл огонь, после чего полицейские начали ответную стрельбу.