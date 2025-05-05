Стали известны причины, по которым началась стрельба в Махачкале

Полицейские пытались остановить машину на одной из махачкалинских улиц, но водитель автомобиля стал стрелять в правоохранителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Меликов, руководитель Республики Дагестан.

Меликов сообщил, что во всех обстоятельствах того ЧП, которое произошло в Махачкале, сейчас разбираются компетентные ведомства.

«Сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие», — указал он.

Глава республики также попросил всех горожан и гостей дагестанской столицы соблюдать спокойствие, а также элементарные меры безопасности. Меликов попросил не верить слухам, а также непроверенным данным.

Ранее уже сообщалось, что в Махачкале напали на экипаж дорожно-патрульной службы. Тогда же говорилось о вероятных жертвах этого нападения.