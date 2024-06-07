Число пострадавших из-за ракетного удара ВСУ по Луганску превысило 45 человек

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила об увеличении числа пострадавших от ракетного удара украинской армии в Луганске. Количество получивших травмы разной тяжести достигло 46 человек.

Луганскинформцентр информирует, что 7 июня от ракетного удара ВСУ пострадали 50 человек, но четверых из них спасти не удалось. Министр Пащенко отметила, что получившие травмы и ранения 46 человек остаются в больницах, включая и четверых детей. Им оказывают необходимую помощь.

Напомним, удар прилетел в восточную часть Луганска. Он повредил более 30 многоэтажек, включая жилые и социальные объекты. Удар привел к частичному повреждению двух школ и трех детсадов. ВСУ наносили ракетный удар из западного вооружения. В МО России отметили, что применялись ракеты ATACMS.

Ранее сообщалось, что пострадавшими от атаки ВСУ в Луганске числятся 43 местных жителей, включая детей.