Число пострадавших при украинской атаке по Луганску выросло до 43

43 человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Луганска утром пятницы, 7 июня. Об этом сообщают местные власти в пятницу.

Сообщается, что помимо 43 пострадавших граждан четверо человек в результате украинской атаки погибли. Зафиксировано и множество повреждений: 33 многоэтажки, колледж и три детских сада. Среди пострадавших есть и несовершеннолетние.

Ранее в соцсетях публиковали видео громких звуков над Луганском. Тогда власти также сообщали, что система ПВО сбила все летящие объекты, но все равно зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Так, в одной многоэтажке полностью разрушен подъезд, и под завалами продолжают оставаться люди, которых надо эвакуировать.