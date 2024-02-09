Число пострадавших от пожара газопровода в Прикамье увеличилось до восьми человек

Пламя до его окончательной ликвидации успело уничтожить два здания и различные хозпостройки. Травмы и ожоги получили 8 человек, среди них двое детей. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

В Пермском крае загорелся промысловый газопровод. Пламя с него довольно быстро перекинулось на расположенные рядом здания. Полностью сгорело два дома, один из которых был жилым. Во дворе третьего дома огнем уничтожены хозяйственные постройки. Помимо строений пострадали и люди.

«К сожалению, в результате пожара пострадало 8 человек, из них 5 (в том числе 2 детей) госпитализированы», - заявили по этому поводу в МЧС.

Есть сведения, что двое из госпитализированных попали в реанимацию. ЧП произошло в Куединском районе Пермского края. Для тушения огня пришлось привлекать пожарный поезд.