Число пострадавших после атаки БПЛА на Липецкую область увеличилось до девяти

До девяти увеличилось число пострадавших жителей Липецкой области после атаки вражеских беспилотников. Об этом в пятницу, 9 августа, в мессенджере сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Ранее он сообщил, что в результате падения обломков БПЛА пострадали шесть человек. Всего в небе над регионами РФ, по данным Министерства обороны, за ночь сбили 75 беспилотников, 19 из которых — в Липецкой области.

«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших девять человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал Артамонов.

Липецкая область граничит с Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областями. Ночью над некоторыми из них также уничтожили украинские БПЛА.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать регионы России. Под удар чаще всего попадаются Белгородская, Курская, Брянская области, а также Крым и Севастополь. Там установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских дронов на многоэтажку в Шебекино в квартирах начался пожар.