В Пролетарске спустя 15 дней ликвидировали пожар на складах

В Пролетарске Ростовской области завершено тушение открытого возгорания на складах с топливом, которое продолжалось 15 дней. Пожар разгорелся после падения обломков беспилотного летательного аппарата и продолжался более двух недель, сообщил ТАСС.

«Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано», — отметил собеседник агентства.

Ранее администрация Пролетарского района сообщала, что площадь пожара достигала 10 тыс. кв. м, во время пожара пострадало 47 человек. По данным Роспотребнадзора, превышений допустимых уровней вредных веществ в воздухе не зафиксировано, необходимости в эвакуации местных жителей нет.

Эксперты сейчас занимаются установлением точных причин возгорания и проводят оценку нанесенного ущерба. Уже известно, что значительная часть товарных запасов на складах полностью уничтожена огнем, что нанесло серьезный урон местной экономике.

Благодаря слаженной и оперативной работе экстренных служб удалось предотвратить распространение пожара на другие критически важные объекты инфраструктуры.

Местные власти намерены сделать все возможное для скорейшего восстановления пострадавшего района и оказания помощи пострадавшему бизнесу. В этом активно содействуют как региональные, так и федеральные структуры.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на территории бывшего завода «Зингер» в Подмосковье составила 1,2 тыс. «квадратов».