Число пострадавших после удара по донецкому ТЦ «Галактика» выросло до 11 человек

Число пострадавших в результате украинского удара по торговому центру «Галактика» в Петровском районе Донецка, выросло до 11, сообщили РИА Новости в Минздраве ДНР.

Сегодня, 16 августа, ВСУ наносят массированные удары по Петровскому району Донецка. В результате обстрела загорелось здание гипермаркета «Галактика». Площадь пожара превысила 10 тыс. кв. м. Тушение пожара осложняется возможностью новых прилетов.

Также повреждения получила городская больница № 14.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что действия ВСУ при ударе по гипермаркету не могли быть случайностью и имеют террористический характер.

Сообщалось, что в результате удара по ТЦ «Галактика» погибли как минимум два человека.