Минимум два человека погибли при ударе ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке

ВСУ нанесли удар по гипермаркету «Галактика» в Донецке, в результате погибли как минимум два мирных жителя, сообщило РИА Новости.

В Петровском районе Донецка ВСУ нанесли прямой удар по торговому центру «Галактика» В результате в здании начался сильный пожар, по предварительной информации, погибли два человека и еще семеро пострадали. Среди пострадавших есть один ребенок.

ВС Украины устроили обстрел Донецка, в результате которого в городе начался пожар, площадь которого превышает 10 тыс. квадратных метров. В результате атаки также были повреждены гражданские объекты, в том числе больница и жилые дома.

Как заявили в представительстве ДНР, с 12:20 по московскому времени в течении 15 минут было выпущено 11 снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии не исключают провокации со стороны Украины на территории страны.