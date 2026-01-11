Число пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж выросло до четырех

Количество пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронеж увеличилось до четырех человек. Все раненые были доставлены в медицинские учреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По уточненной информации региональных властей, у одной из пострадавших женщин диагностирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости. Еще одна женщина и мужчина получили легкие резаные травмы. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в условиях стационара.

Ранее сообщалось о меньшем числе раненых. Данные были скорректированы после дополнительной проверки информации, поступившей от экстренных служб и медицинских учреждений.

Ранее стало известно, что при атаке БПЛА в Воронеже пострадали двое мирных жителей.