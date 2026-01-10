В Воронеже при атаке БПЛА пострадали двое мирных жителей

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили около десяти беспилотных летательных аппаратов над Воронежем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительным данным региональных властей, в результате падения обломков сбитых дронов ранения получили два мирных жителя. У мужчины зафиксированы осколочные повреждения, у женщины — травма головы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Губернатор также проинформировал, что обломки беспилотников нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. Повреждены остекление и фасады трех многоквартирных жилых домов, а также одного строящегося объекта. В одном из жилых зданий произошло возгорание квартиры, пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Ситуация в городе находится под контролем экстренных и оперативных служб, уточняется информация о последствиях атаки.

Ранее стало известно, что в горах юга России объявили опасность схода лавин.