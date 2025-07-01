Власти окажут материальную поддержку семьям, пострадавшим от атаки БПЛА в Ижевске

Семьям погибших сотрудников предприятия в Ижевске, по которому ударили вражеские БПЛА, выплатят по 1,5 млн руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство Удмуртии.

Отмечается, что пострадавшие получат от 300 до 600 тыс. руб. в зависимости от степени ранения.

В пресс-службе правительства региона также добавили, что глава Удмуртии Александр Бречалов провел совещание на территории атакованного объекта, в рамках которого обсудил с руководством предприятия ликвидацию пожара, состояние пострадавших и другие вопросы, связанные с инцидентом.

Напомним, что ВСУ атаковали Ижевск, находящийся более чем в 1,2 тыс. км от границы с Украиной, беспилотниками. В результате этого погибли три человека, еще 35 — доставлены в больницы с различными травмами и ранениями.

Известно, что украинские вооруженные формирования атаковали город беспилотниками типа «Лютый». Эти дроны способны транспортировать боевую часть массой до 75 кг на расстояние до тысячи и более километров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал причину воздушной атаки ВСУ на Ижевск.