Число пострадавших при атаке ВСУ по Новороссийску увеличилось до 11

Возгорание в многоквартирном доме, которое произошло в результате атаки дронов, полностью потушено. На месте работают оперативные службы, правоохранительные органы и представители городской администрации.

По словам главы города, в результате происшествия погибли два человека, еще 11 местных жителей получили разные травмы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, четверых — как средней тяжести, пятерых — как легкое.

Восемь пострадавших находятся в медицинских учреждениях, трое отказались от госпитализации. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.

Как отметил Кравченко, сейчас специалисты проводят обследование территории для оценки нанесенного ущерба. После завершения всех необходимых мероприятий рабочие группы начнут поквартирный обход для оказания помощи гражданам. Для пострадавших, которые не могут вернуться в свои квартиры, развернут стационарный пункт временного размещения.

