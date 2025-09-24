Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на Каспийский трубопроводный консорциум в Новороссийске является сигналом для Европейского союза. Об этом сообщило РИА Новости.

Мария Захарова прокомментировала недавнюю атаку на офис Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, в результате которой здание получило повреждения, а два сотрудника компании были ранены. Представитель внешнеполитического ведомства расценила этот инцидент как демонстрацию террористических методов киевского режима.

Захарова подчеркнула, что удар по гражданской инфраструктуре и энергетическим объектам должен стать предупреждением для стран ЕС. По ее словам, аналогичная угроза может вскоре коснуться европейских аэродромов, нефтехранилищ и газопроводов, поскольку киевские власти продолжают совершенствовать деструктивные тактики.

Это заявление прозвучало на фоне массированной атаки беспилотников на Новороссийск. Атака на КТК, являющийся ключевым маршрутом транспортировки казахстанской нефти на мировые рынки, подчеркивает растущие риски для международной энергетической безопасности. В МИД России призвали европейские страны реально оценивать последствия поддержки киевского режима.

Ранее появилось видео подрыва украинского морского дрона.