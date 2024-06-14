Число пострадавших при обрушении подъезда дома в Шебекино выросло до семи человек

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил новые подробности о последствиях обрушения подъезда в многоквартирном доме в Шебекино, который подвергся обстрелам ВСУ. По его словам, количество раненых выросло.

На месте ЧП работают более 300 специалистов и свыше 70 единиц техники. Завалы активно разбирают и увозят строительный мусор. Поисково-спасательная операция продолжается.

«На данный момент количество раненых увеличилось до 7. Четверых доставляют в медицинские учреждения, трое от госпитализации отказались, им оказана медицинская помощь на месте», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что было повреждено как минимум 20 квартир.

Сейчас на месте помимо экстренных служб находятся правоохранители и бойцы самообороны. Жителям, оставшимся без крыши над головой, можно обратиться ПВР на Железнодорожной. Им активно помогают волонтеры.

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ обрушился подъезд жилого дома. Гладков показал последствия этого удара.