Число пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле выросло до семи человек

По последним данным, от взрыва газа в пятиэтажке Нижнего Тагила и последующего обрушения дома пострадали 7 человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Владислав Пинаев.

Мэр напомнил, что уже в 12.30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила введен режим чрезвычайной ситуации. Он также указал актуальное на данный момент количество пострадавших.

«По последним данным, пострадало 7 человек, из них 5 детей», - указал он.

При этом в больницы для госпитализации были отправлены только двое взрослых. Для жителей пострадавшего дома был создан временный пункт размещения. Он устроен в гостинице «Спортивная-1».

Ранее сообщалось, что по факту взрыва газа и последующего обрушения двух подъездов в пятиэтажном здании было возбуждено уголовное дело.