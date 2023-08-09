Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 35

В настоящее время точно известно о тридцати пяти пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода, сообщил в своих соцсетях глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов. По его данным, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«В 10:40 произошел взрыв на предприятии „Пиро-Росс“. <…> На месте своевременно оказывается медицинская помощь, работают аварийно-спасательные службы», — уточнил глава округа.

Акулов также сообщил, что сейчас управляющие компании обходят близлежащие дома и собирают информацию о повреждениях. Сведения об МКД и объектах инфраструктуры, где выбиты окна, принимают по телефонам горячей линии: 8-496-545-77-55, 8-496-540-88-36, 8-496-551-51-00.

На место взрыва оперативно прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что все пострадавшие получат необходимую помощь.