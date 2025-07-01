Стали известны подробности крушения Су-34 в Нижегородской области

В Нижегородской области разбился Су-34 — экипаж катапультировался и остался жив. Об этом пишет 112.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области. По информации Минобороны, воздушное судно выполняло плановый учебный полет. На этапе захода на посадку возникла техническая неисправность — отказала система выпуска одной из стоек шасси. Пилоты пытались устранить проблему в воздухе, однако это не дало результата.

После консультации с руководителем полетов экипаж получил команду вывести самолет за пределы населенной зоны. Летчики благополучно катапультировались. Их жизни вне опасности, угрозы для гражданских объектов не возникло. Ранее в СМИ появилась информация о том, что крушение потерпел самолет Су-27.

Су-34 считается одним из основных фронтовых бомбардировщиков российской армии. Машина оснащена современной электроникой, способна наносить удары по наземным и воздушным целям.

Ранее в нескольких районах Крыма ввели режим ЧС.