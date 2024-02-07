Число преступлений в общественных местах в Подмосковье уменьшилось почти на 20 процентов

С начала этого года в Подмосковье зафиксировали свыше 5,6 тысячи преступлений, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В надзорном ведомстве указали, что около 1,1 тысячи преступлений произошло в общественных местах. При этом число таких правонарушений уменьшилось почти на 20 процентов.

В первый месяц года в регионе произошло 14 хулиганств, 17 разбоев, свыше 70 грабежей, более 950 мошенничеств, свыше 1,3 тысячи краж.

Кроме того, на 10,5 процента выросло число преступлений в сфере компьютерной информации и с использованием телефонов.

Также в январе в Московской области зарегистрировали 636 случаев незаконного оборота наркотических средств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в прошлом году число преступлений в Подмосковье сократилось почти на четверть.