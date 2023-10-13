Число преступлений в Подмосковье с начала года сократилось более чем на семь процентов

В Подмосковье за девять месяцев текущего года число преступлений сократилось на 7,2 процента, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Всего за этот период в регионе зарегистрировали более 52,5 тысячи преступлений. Свыше тринадцати тысяч из них произошли в общественных местах. При этом число таких правонарушений снизилось более чем на семнадцать процентов.

На пять процентов уменьшилось число преступлений в сфере компьютерной информации. Почти на тридцать процентов снизилось число хулиганств, на 22,9 процента — количество разбоев, на 33,1 процента стало меньше грабежей и почти на двадцать процентов меньше мошенничеств. Число краж сократилось на 16,5 процента.

При этом с начала года зафиксировали более 5,7 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Рост составил 7,4 процента. Также установлено 613 фактов нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, около 240 из них — со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что в Московской области будут судить троих человек за незаконный сбыт сильнодействующих веществ.